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Росія виправдовує втрату Зміїного і запевняє, що контролює острів

Фото: Росія бреше, що контролює Зміїний (mapio net)
Автор: Наталія Юрченко

Російська пропаганда виправдовує втрату острова Зміїний у Чорному морі та запевняє, що контролює його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Після інформації про звільнення Зміїного у російському суспільстві здійнялася хвиля обурення. Тому пропаганда почала поширювати фейки, запевняючи, що російська армія контролює його. Для переконання прокремлівські ЗМІ використовують слова депутата Держдуми Олексія Черняка.

Після цього низка російських "військових експертів" заявили, що українські бійці нібито спробують висадиться на Зміїному для "картинки".

"Щоб перевести погляд населення з незручної для себе теми, рашистам терміново потрібна хоч якась "перемога", якою пропаганда зможе нівелювати втрату острова і заспокоїти народ РФ, що з кожним днем дедалі менше довіряє своїй владі", - пояснили в РНБО.

Нагадаємо, що острів Зміїний звільнено від російських окупантів. Внаслідок успішних дій ЗСУ російська армія втратила контроль над частиною акваторії Чорного моря.

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