Росія вкотре вдалась до погроз через далекобійну зброю для України

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC

За словами директора департаменту Північної Америки МЗС Росії Олександра Дарчієва, далекобійна зброя нібито загрожує тимчасово окупованим територіям, через що Москва може розширити "географічні завдання "спецоперації"

"Що стосується кореляції масованих поставок Києву західних озброєнь з ходом та термінами спеціальної військової операції, то її чітко окреслив Сергій Лавров. Накачування України більш далекобійними збройовими системами призведе до того, що географічні завдання спецоперації відсуватимуться ще далі", - заявив Дарчієв.