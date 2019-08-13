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Росія оголосила співробітника генконсульства України персоною нон грата

Новини » Політика    13.08.2019 - 21:41
Росія оголосила співробітника генконсульства України персоною нон грата
Фото: Мзс Росії (twitter.com/MID_RF)

Співробітника генконсульства в РФ оголосили персоною нон грата ще в травні 2019 року

Міністерство закордонних справ Росії оголосило працівника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі персоною нон грата. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, цей крок зроблений у відповідь на висилку російського представника у Львові.

У російському дипломатичному відомстві зазначили, що співробітника генконсульства РФ у Львові "безпідставно" оголосили персоною нон грата ще в травні 2019 року. За їх словами, Київ не довів, що діяльність російського дипломата була незаконною.

"У відповідь на подібний недружній і невмотивований крок Києва російська сторона була змушена на основі взаємності оголосити persona non grata працівника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі", - заявили в МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки України обіцяє оголосити персонами нон грата міжнародних спостерігачів, які приїхали на "вибори" самопроголошених республік на Донбасі.

Крім того, влада Чехії заявили, що російські хакери причетні до кібератак на їх Міністерство закордонних справ. Атака була здійснена ще в червні й була організована Державним розвідувальним управлінням РФ.

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