Росія оголосила у міжнародний розшук заступника гендиректора ATR

Слідчий комітет Росії оголосив у міжнародний розшук заступника гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR Айдера Муждабаєва. Його звинувачують у нібито публічному виправданні тероризму та закликах до нього.

Про це повідомили в російському відомстві.

Слідство вже підготувало матеріали для заочного арешту Муждабаєва. Проти нього відкрили справу за ч. 2 ст. 205.2 Кримінального кодексу Російської Федерації.

Російська влада стверджує, що Муждабаєв на своїй сторінці у Facebook розмістив тексти з нібито закликами до захоплення з застосуванням сили російських громадян, які знаходяться на території України, для їх обміну на колишнього українського політв'язня Олега Сенцова.

Муждабаєв вже прокоментував оголошення у розшук, назвавши його "подарунком до Дня кримськотатарського прапору", який святкують 26 червня.

"Як кримський татарин, громадянин і патріот України хочу подякувати гестапо русского рейху за високу оцінку моєї участі в боротьбі з ним", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, справу проти Муждабаєва російські силовики відкрили наприкінці травня.