Росія оголосила 34 співробітника дипустанов Франції персонами нон грата

У середу, 18 травня, в Міністерство закордонних справ РФ викликали посла Франції в Москві П'єра Леві. Йому повідомили, що Росія оголосила 34 співробітника французьких дипломатичних установ в країні персонами нон гранта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.
Послу Франції заявили рішучий протест у зв'язку "з провокаційним і нічим не обґрунтованим рішенням французької влади про оголошення 41 співробітника російських дипустанов у Франції персонами нон гранта".
У відомстві підкреслили, що цей крок з боку Франції нібито завдав серйозної шкоди російсько-французьким відносинам і конструктивній двосторонній співпраці.
34 французьких дипломата повинні покинути країну протягом двох тижнів.
Нагадаємо, 11 квітня Франція вислала шістьох співробітників посольства Росії у Парижі, оскільки вони підозрюються в шпигунстві "під дипломатичним прикриттям".
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