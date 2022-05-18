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Росія оголосила 34 співробітника дипустанов Франції персонами нон грата

Фото: Росія оголосила 34 співробітника дипустанов Франції персонами нон грата (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 18 травня, в Міністерство закордонних справ РФ викликали посла Франції в Москві П'єра Леві. Йому повідомили, що Росія оголосила 34 співробітника французьких дипломатичних установ в країні персонами нон гранта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

Послу Франції заявили рішучий протест у зв'язку "з провокаційним і нічим не обґрунтованим рішенням французької влади про оголошення 41 співробітника російських дипустанов у Франції персонами нон гранта".

У відомстві підкреслили, що цей крок з боку Франції нібито завдав серйозної шкоди російсько-французьким відносинам і конструктивній двосторонній співпраці.

34 французьких дипломата повинні покинути країну протягом двох тижнів.

Нагадаємо, 11 квітня Франція вислала шістьох співробітників посольства Росії у Парижі, оскільки вони підозрюються в шпигунстві "під дипломатичним прикриттям".

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