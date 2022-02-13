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Росія не пояснила присутність військ на кордоні. Україна скликає засідання ОБСЄ

Автор: Дмитро Левицький

Росія не відповіла на запит України згідно з Віденським документом щодо пояснень військової присутності довкола кордонів. Україна скликає засідання ОБСЄ, щоб обговорити це питання на рівні організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"Росія не відповіла на наш запит згідно з Віденським документом. Отже, робимо наступний крок. Ми просимо зустрітися з Росією та всіма державами-учасницями протягом 48 годин, щоб обговорити її посилення та передислокацію вздовж нашого кордону та в тимчасово окупованому Криму", - повідомив міністр у Twitter.

Кулеба закликав Росію виконати свої зобов’язання в рамках ОБСЄ щодо військової прозорості, щоб почати деескалацію ситуацію довкола України.

Нагадаємо, 11 лютого Україна задіяла механізм ОБСЄ, щоб отримати від Росії пояснення її військової присутності поблизу українських кордонів.

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ОБСЄДмитро КулебаВійська РФВторгнення Росії до України