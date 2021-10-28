Росія звинуватила Україну в "наступі" на Донбасі. Говорить про загрозу деградації

Російська сторона звинуватила Україну нібито в наступі на Донбасі, тиражуючи фейк про те, що Збройні сили повернули під свій контроль село Старомар'ївка в Донецькій області. Москва зазначає, що це створює загрози деградації ситуації на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової.
"В останні дні ми бачимо тривожний, на межі трагічного розвиток подій на південному сході України. Характеризується це серйозним загостренням ситуації в зоні конфлікту. За повідомленнями ЗМІ, 26 серпня Збройні сили України здійснили наступальні дії в так званій "сірій зоні" і спробували захопити село Старомар'ївка", - заявила вона, по всій видимості маючи на увазі 26 жовтня.
За її словами, в такій ситуації Росія "не може виключати подальшої деградації ситуації".
Нагадаємо, цього тижня проросійські ЗМІ та пабліки поширили інформацію про те, що українські військові нібито увійшли до Старомар'ївки, але штаб ООС офіційно спростував цю інформацію.