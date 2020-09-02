Росія звинуватила Україну в "дестабілізації ситуації в Білорусі"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про сотні екстремістів, нібито підготовлених в Україні для дестабілізації ситуації в Білорусі. Їхньою метою "є розгойдування ситуації в республіці і перенесення мирних протестів в гарячу фазу".

Про це він заявив на брифінгу після переговорів з головою МЗС Білорусі Володимиром Макєєвим.

Більш того, за його словами, в Україні знаходяться табори нібито підготовки таких екстремістів, зокрема, у Волинській та Дніпропетровській областях.

Раніше білоруська опозиція заявила про небажання повторення українського сценарію в Білорусі.