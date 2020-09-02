Росія звинуватила Україну в "дестабілізації ситуації в Білорусі"

"Є підтверджені дані про те, що така діяльність ведеться з території України. Там є і "Тризуб" Степана Бандери, і С-14, є "Національний корпус", є "Правий сектор". Всі ці структури активно займаються провокуванням радикальних дій у Мінську та інших містах Білорусі", - заявив він.
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Лавров вважає, що спецслужби РФ і Білорусі повинні цим займатися більш предметно.
"За нашими оцінками, близько двохсот екстремістів натренованих на українській території зараз перебувають в Республіці Білорусь", - заявив він.
Нагадаємо, Володимир Макей заявив, що влада країни не дозволила реалізувати український сценарій "кольорової революції" ззовні.