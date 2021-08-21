RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія звинуватила США в "підриві відносин" через санкції по "Північному потоку-2"

Автор: Артур Родивилов

Посол РФ в США Анатолій Антонов прокоментував санкції Вашингтона через ситуацію з Олексієм Навальним і проти "Північного потоку-2". Він вважає, що США продовжують йти на "підрив відносин" і "не замислюються про наслідки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство РФ в Facebook.

На думку пана Антонова, ці рішення показують, що у Вашингтона немає "волі до втілення в життя тих важливих розумінь, які були досягнуті" на саміті в Женеві.

"Дії американської сторони підтверджують, що адміністрація продовжує сліпо слідувати курсу на подальший "підрив" відносин з Росією. Не замислюється про наслідки. Замість того щоб сфокусуватися на реальних загрозах і проблемах загальної безпеки, займається моралями", - заявив Антонов.

Нагадавши, США оновили санкційний список щодо учасників "Північного потоку-2". Під обмеження потрапили компанії" Константа"," Нобіліті "і судна постачання" Остап Шеремета "і"Іван Сидоренко".

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії