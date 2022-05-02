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Росія обстріляла склад із зерном в Дніпропетровській області

Фото: російська ракета влучила в елеватор в Дніпропетровській області (скриншот з відео/t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області. Тут зафіксовано приліт ворожої ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"У нас знову "приліт" у Синельниківському районі. Ракета влучила в елеватор. Зруйнувала склад з зерном", - йдеться в повідомленні.

За словами керівника регіону попередньо, постраждалих немає.

"Не дають оркам спокою наші сільгоспсклади", - підкреслив Резніченко.

Як повідомлялось, на складах Держрезерву у Тернопільській області під час перевірки не дорахувалися майже 2700 вагонів зерна. Сума збитків оцінюється на понад 800 мільйонів гривень.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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