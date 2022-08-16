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Росія обстрілює Україну по 800 разів щодня, - Залужний

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська обстрілюють позиції українських бійців по 700-800 разів кожен день. Окупанти викориристовують до 60 тисяч боєприпасів щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Сьогодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Збройних сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром. Зокрема, він розповів йому про ситуацію на передовій.

"Зауважив, що по всій лінії фронту противник продовжує наступати. При цьому здійснює близько 700-800 обстрілів наших позицій щодня, застосовуючи від 40 до 60 тисяч боєприпасів", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний зазначив, що росіяни зосереджують основні зусилля на витісненні українських військ із Донецької області. За його словами, гайбільш напружена ситуація зараз на напрямку Авдіївка - Піски - Марʼїнка.

При цьому окупанти продовжують обстрілювати мирні міста і села України.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що найбільше страждають від ворожих атак Миколаїв, Харків, Марганець, Нікополь, Березнегувате.

Як повідомлялося раніше, в Україні викликають занепокоєння ракетні системи уздовж державного кордону з боку Білорусі.

Нагадаємо, що єдиною областю в Україні, де не було "прильотів" від початку повномасштабної війни Росії проти України, є Чернівецька.

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Валерій ЗалужнийВійна Росії проти України