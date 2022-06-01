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Росія обладнує позиції біля кордону з Сумською областю, - Міноборони

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Середа 01 червня 2022 16:45
Росія обладнує позиції біля кордону з Сумською областю, - Міноборони Фото: Олександр Мотузяник, речник Міністерства оборони (armyinform.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Росія почала обладнувати позиція на території Брянської області. За 3 кілометри від державного кордону України й Сумської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Наша розвідка повідомляє про те, що російські війська обладнують позиції в районах Подивоття та Некислиця, це Брянська область, Росія, близько 3 км від державного кордону України", - заявив Мотузяник.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія нещодавно протягом години обстрілювала по прикордонному населеному пункту у Сумській області. Вибухи лунали у селі Шосткинського району.

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