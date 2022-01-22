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Росія вже ніколи не захопить Україну несподівано, як це було в 2014 році, - Кулеба

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не планує ніяких наступів на Донбасі або російські території. Він додав, що у Росії не вийде несподівано захопити країну, як це вже було в минулому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кулеби "Радіо Свобода".

"Я офіційно вам підтверджую, що Україна не планує ніяких наступальних операцій. Ні на Донбасі, ні на території Росії, ні де б то не було. Ми віддані дипломатичному врегулюванню", - сказав міністр.

Кулеба додав, що Росія ніколи вже не захопить Україну несподівано в момент її найбільшої слабкості, як це було у 2014 році. За його словами, країна внутрішньо стала сильнішою і в цьому допомогли міжнародні партнери.

"Ми ніколи не дозволимо Росії зробити те, що вона робила з нами в минулому", - підкреслив глава МЗС.

Нагадаємо, напередодні Кулеба різко відреагував на заяви німецьких чиновників про відмову надання Україні зброї та неможливість повернення Криму до складу країни.

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Дмитро КулебаРосійська ФедераціяУкраїна