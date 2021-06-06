Росія незаконно утримує у тюрмах дев'ять громадянських журналістів, - МЗС
У російських тюрмах незаконно утримують 9 громадянських журналістів з окупованого Криму. Росія знищила незалежну журналістику на окупованому Кримському півострові.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України на сторінці у Facebook.
Як наголосили в МЗС, в умовах тиску та репресій проти незалежної професійної журналістики у Криму, виник феномен громадянського журналізму. Мова йде про випадки, коли звичайні люди брали на себе виконання функцій ЗМІ, висвітлюючи справжню ситуацію в окупованому Криму.
"За свою громадянську позицію та журналістську діяльність, активісти зазнають переслідувань та потрапляють за ґрати, обвинувачення висуваються за "терористичними" статтями, що загрожує ув’язненням на терміни 20 і більше років", - розповіли в МЗС.
Станом на сьогодні у російських тюрмах перебувають Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалієв, Амет Сулейманов. А затриманий 10 березня журналіст "Крим.Реалії" Владислав Єсипенко під арештом.
Нагадаємо, журналісту Єсипенку в окупованому Криму висунули звинувачення у нібито виготовленні вибухівки. Він перебуватиме під незаконним арештом до середини липня 2021 року.
Також журналіста Єсипенка звинуватили у нібито перевезенні зброї. За цією справою йому загрожує до 4 років позбавлення волі.