Росія незаконно утримує у тюрмах дев'ять громадянських журналістів, - МЗС

У російських тюрмах незаконно утримують 9 громадянських журналістів з окупованого Криму. Росія знищила незалежну журналістику на окупованому Кримському півострові.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України на сторінці у Facebook .

Як наголосили в МЗС, в умовах тиску та репресій проти незалежної професійної журналістики у Криму, виник феномен громадянського журналізму. Мова йде про випадки, коли звичайні люди брали на себе виконання функцій ЗМІ, висвітлюючи справжню ситуацію в окупованому Криму.

"За свою громадянську позицію та журналістську діяльність, активісти зазнають переслідувань та потрапляють за ґрати, обвинувачення висуваються за "терористичними" статтями, що загрожує ув’язненням на терміни 20 і більше років", - розповіли в МЗС.

Станом на сьогодні у російських тюрмах перебувають Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалієв, Амет Сулейманов. А затриманий 10 березня журналіст "Крим.Реалії" Владислав Єсипенко під арештом.