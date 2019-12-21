Росія на декілька днів перекрила рух Керченською протокою

Міністерство транспорту Російської Федерації на 4 доби перекрило рух Керченською протокою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови спостережної ради "Майдану закордонних справ" Андрія Клименка у Facebook.

За словами Клименка, російське міністерство ухвалило рішення про перекриття руху Керченською протокою у період з 21 по 24 грудня у зв'язку з візитом президента РФ Володимира Путіна на відкриття залізничного сполучення з окупованим Кримом.

"Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції та "Майдану закордонних справ" повідомляє: 20 грудня 2019 Мінтранс РФ ось просто взяв і фактично перекрив рух Керченською протокою на 4 доби - з 21 по 24 грудня 2019 року. Чому? - Тому що 23-го сам президент РФ поїде на паровозі через міст, а 24-го поїде перший потяг", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія завершила будівництво залізничної частини Кримського мосту через Керченську протоку. Завершення будівництва офіційно підтвердили у Федеральній службі з екологічного, технологічного і атомного нагляду Російської Федерації.

Також РБК-Україна писало, що з 1 червня 2020 року Росія планує відкриття вантажного руху залізничної частини Кримського мосту. Перевозитися залізницею будуть в першу чергу паливо, будматеріали, пісок і щебінь.