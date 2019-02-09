Росія назвала умови транзиту газу через Україну

В МЗС РФ відзначили будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Россия готова продолжать осуществлять транзит газа через Украину только на своих условиях. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

По его слова, в Украине существует неопределенность относительно своей газотранспортной системы, а также ее преемника и консорциума.

"Одна из заявленных опций заключается в том, что есть действующий контракт, можно его продолжить с внесением каких-то необходимых изменений. Но, похоже, Украина такую опцию отвергает. Тут, наверное, об автоматизме речь не будет идти, но есть определенные нюансы, которые надо будет расчищать", - заявил он.

Панкин рассказал о строительстве газопровода "Северный поток-2".

"Когда мы построили "Северный поток", строим и, надеюсь, построим "Северный поток-2", это все равно будет российский газ, который идет к европейскому потребителю", - заявил замглавы МИД.

Напомним, Украина за январь 2019 года более чем на четверть увеличила транзит природного газа через свою территорию. По сравнению с январем 2018 года показатель вырос на 1,5 млрд куб. м (25,7%) и достиг 7,6 млрд куб. м.

РБК-Украина писало, контракт о транзите российского газа через территорию Украины заканчивается в 2019 году. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что для транзита российского газа по территории Украины после 2019 года нужно заключить два соглашения. Во-первых, это контракт между "Газпромом", как оператором газотранспортной системы России, и украинским оператором ГТС (сейчас "Укртрансгаз"). Во-вторых, должны заключить контракт с "Газпромом", как поставщиком газа, на бронирование мощностей транзита по украинской ГТС.