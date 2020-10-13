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Росія назвала умову припинення діалогу з ЄС

Автор: Андрій Козловський

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія може припинити спілкування з Євросоюзом, якщо європейські дипломати й надалі не будуть проявляти взаємоповагу. Він вважає, що Росії потрібно перестати розглядати західних партнерів як джерело оцінок своєї поведінки.

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Про це повідомляє "Інтерфакс".

“Ті люди, які відповідають за зовнішню політику на Заході і не розуміють необхідності взаємоповажної розмови, напевно, ми повинні просто на якийсь час перестати з ними спілкуватися, тим більше, що Урсула фон дер Ляєн заявляє, що з нинішньою російською владою геополітичного партнерства не виходить”, - сказав Лавров.

Також він додав, що на недавньому засіданні Ради ЄС звучали нібито “повчальні заяви” про те, що Росія не змогла скористатися шансом пояснити, що трапилося з Навальним.

"Пару тижнів тому, виступала (глава Єврокомісії) Урсула фон дер Ляєн, яка сказала, що важливо розлучитися з ілюзією, ніби Росія при нинішньому керівництві зможе відновити статус геополітичного партнера Євросоюзу. Це дуже серйозна заява з вуст вищої офіційної особи Єврокомісії”, - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше Лавров заявляв про обвалення відносин з Німеччиною через звинувачення німецькими політиками Росії в отруєнні опозиціонера Олексія Навального.

Додамо, Олексій Навальний заявив, що за його отруєнням стоїть особисто президент Росії Володимир Путін.

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