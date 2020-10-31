ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Росія назвала умову допомоги Вірменії у конфлікті з Азербайджаном

Автор: Максим Зайченко

Росія погодилася надати "всю необхідну допомогу" Вірменії у конфлікті з Азербайджаном в Нагірному Карабасі. Умовою цієї допомоги буде ситуація, якщо бойові дії будуть перенесені на територію Вірменії.

Популярні новини

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ РФ, передає ТАСС.

"Підтверджуємо зобов'язання Російської Федерації союзницьким зобов'язанням щодо Республіки Вірменія, у тому числі випливають з Договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між Російською Федерацією і Республікою Вірменія від 29 серпня 1997 року. У відповідності з Договором Росія надасть Єревану всю необхідну допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії", - заявили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян направив лист президенту Росії Володимиру Путіну, в якому попросив допомоги, ґрунтуючись на двосторонніх угодах між країнами. Зокрема, Пашинян попросив Путіна допомогти "забезпечити безпеку".

Нагадаємо, з 26 жовтня в Нагірному Карабасі набула чинності третє перемир'я. Про це Азербайджан і Вірменія домовилися під час переговорів у США.

Також РБК-Україна писало, що президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував Путіну спільно вирішити конфлікт в Нагірному Карабасі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяАрмения