Росія назвала провокацією майбутні центри зв'язку на КПВВ з Кримом: реакція МЗС

Російська Федерація розкритикувала плани України відкрити центри зв'язку на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) на адміністративному кордоні з Кримом. Хоча їй варто виконувати свої обов'язки як держави-окупанта.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Зазначимо, напередодні офіційний представник російського МЗС Марія Захарова назвала плани України відкрити центри зв'язку провокацією. А жителі Криму нібито ще в 2014 році "усе сказали, що хотіли".

Як заявив Ніколенко, Росія не зможе перешкодити жителям окупованого Донбасу і Криму спілкуватися з українською владою, і "політика залізної завіси не спрацює". За його словами, пріоритетом президента Володимира Зеленського є надання державних послуг українцям по обидва боки лінії розмежування, а також зміцнення їх зв'язку з рештою України.

"Але Росія як держава-окупант повинна чітко дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов'язань і виконувати домовленості лідерів нормандського формату: забезпечувати базові потреби населення на підконтрольних їй територіях, включаючи належний захист від COVID-19, розблокувати роботу КПВВ, припинити саботаж діяльності Тристоронньої контактної групи, гарантувати безпечний і надійний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої території", - додав Ніколенко.