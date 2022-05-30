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Росія порушила договір. НАТО має право розміщувати сили в Східній Європі, - замгенсека

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Понеділок 30 травня 2022 11:45
Росія порушила договір. НАТО має право розміщувати сили в Східній Європі, - замгенсека Фото: Мірча Джоане, заступник генерального секретаря НАТО (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

НАТО більше не пов’язане з минулими зобов'язаннями перед Росією після того, як відбулось вторгнення на територію України. Має право розгортати свої сили у Східній Європі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами заступника генерального секретаря Алянсу Мірча Джоане, Москва порушила основний акт НАТО-Росія після того, як напала на Україну й припинила вести діалог з військово-політичним блоком.

Згідно з актом, який було укладено в 1997 році, обидві сторони повинні були працювати над запобіганням будь-якому загрозливому нарощуванню звичайних озброєнь в узгоджених регіонах Європи.

"Вони ухвалили рішення, взяли на себе зобов'язання не нападати на сусідів, але вони це роблять, і проводити регулярні консультації з НАТО, але вони і цього не роблять. Тому я думаю, що насправді цей установчий акт фактично не діє через Росію", – сказав Джоане.

Як відзначив Джоане, відтепер НАТО не має обмежень щодо зміцнення власних позицій на східному фланзі.

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