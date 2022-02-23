ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія нарощує війська на кордоні з Харківською областю, - СБУ

Новость на русском →
Харківська область, Середа 23 лютого 2022 11:43
Росія нарощує війська на кордоні з Харківською областю, - СБУ Фото: РФ нарощує війська біля кордону з Харківською областю (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України фіксує пересування і маневри військ Російської Федерації на кордоні з Харківською областю. За даними спецслужби, Росія нарощує військову присутність.

Про це заявив начальник Управління СБУ в Харківській області Роман Дудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на нараду Харківської ОДА.

"Спостерігаємо за активним маневруванням і пересуванням військ Російської Федерації вздовж наших кордонів. Поступово нарощується військова присутність. Жодних ознак відведення військ від державного кордону України після так званих навчань", - зазначив Дудін.

За його словами, СБУ зафіксувало неподалік від російського Бєлгорода скупчення військової техніки, яка знаходиться в несправному стані.

Також Дудін заявив, що Росія закупила 45 тисяч пластикових мішків для трупів.

"Думаю, за старовинною російською традицією, їх закопуватимуть прямо посеред поля в цих безіменних могилах", - сказав голова обласного управління СБУ.

Нагадаємо, Росія після проведення так званих "навчань" спільно з Білоруссю не вивела свої війська. Глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що це "було очікуваним".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війська РФ Харків Служба безпеки України
NEWS
Що буде далі з мінськими домовленостями? У Раді пояснили
Що буде далі з мінськими домовленостями? У Раді пояснили
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна