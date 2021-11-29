Росія направила в ОРДЛО чергову групу військових для підготовки диверсій, - розвідка

Росія перекинула на територію тимчасово окупованих районів Донецької та Луганських областей (ОРДЛО) нову групу військових. Вони посилять розвідувальні, диверсійні та саперні підрозділи бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України .

"На минулому тижні на тимчасово окуповану територію в Донецьку і Луганську області прибула чергова група кадрових російських військовослужбовців для посилення розвідувально-диверсійних і саперних підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що командування Збройних сил Росії продовжує направляти кадрових російських офіцерів і контрактників для виконання завдань у підрозділах бойовиків. Їх поява на Донбасі призводить до активізації розвідувально-диверсійних груп та інтенсивного мінування місцевості

Такі дії призводять до втрат серед особового складу окупантів, які російська пропаганда намагається приховати і використовувати для дискредитації Збройних сил України.