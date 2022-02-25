ru ua
Пт, 25 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія завдала ракетного удару по військових підрозділах у Кропивницькому

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 25 лютого 2022 09:31
Росія завдала ракетного удару по військових підрозділах у Кропивницькому Фото: Росія завдала ракетного удару по військових підрозділах у Кропивницькому
Автор: Кароліна Гайдук

Російські окупанти продовжують атаки в різних містах України, цього разу країна-агресор завдала ракетного удару по військових підрозділах у Кропивницькому. Про жертви та постраждалих поки не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Генерального штабу ЗСУ сьогодні, 25 лютого.

"Сьогодні вночі сили оборони продовжили опір значним наступальним угрупованням російських окупантів. Противник завдав повітряного удару по підрозділах у районі міста Кропивницький", - повідомили у Генштабі.

Зазначимо, що російські окупатти захопили два автомобілі ЗСУ і рухаються до центру міста. За ними їде колона російської техніки.

Нагадаємо, що десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Дімер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки супротивника. ЗСУ зупинили сили ворога на рубежі річки Тетерів, міст через річку зруйновано.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна