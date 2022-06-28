Росія завдала ракетного удару по Дніпру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова .

Він заявив про "прильоти" по Дніпру сьогодні, 28 червня, увечері. Більших подробиць чиновник поки що не розкрив.

Філатов нагадав, що публікувати фото та відео з місця події заборонено.