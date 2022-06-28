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Росія завдала ракетного удару по Дніпру

Ілюстративне фото: Росія завдала ракетного удару по Дніпру (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські військові атакували Дніпро ракетами. Мешканців просять залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

Він заявив про "прильоти" по Дніпру сьогодні, 28 червня, увечері. Більших подробиць чиновник поки що не розкрив.

Філатов нагадав, що публікувати фото та відео з місця події заборонено.

Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, жителі Синельниківського району Дніпропетровської області та Дніпра почули вибух.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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