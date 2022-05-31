Росія завдала авіаудару по Сєвєродонецьку: піднялася отруйна хмара

"Авіаудар по Сєвєродонецьку. Рашисти влучили в цистерну з азотною кислотою на хімзаводі. Жителі області! Не виходьте з укриттів", - зазначив він.

Фото: наслідки авіаудару по Сєвєродонецьку (t.me/luhanskaVTSA)

Як діє азотна кислота на людину

Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні і при попаданні на шкіру і слизові оболонки.

Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів.

Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами. Необхідно підготувати захисні маски для обличчя, просочені содовим розчином.

При впливі на очі азотна кислота викликає важке ураження з великим некрозом рогової оболонки і кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

Перша допомога

При попаданні азотної кислоти в очі потрібно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин.

При попаданні на шкіру - уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило.

При проковтуванні азотної кислоти необхідно промивання шлунка великою кількістю води.