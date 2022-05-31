Росія завдала авіаудару по Сєвєродонецьку: піднялася отруйна хмара

Російські війська завдали авіаудару по Сєвєродонецьку і влучили в цистерну з азотною кислотою. Над містом піднялася отруйна хмара.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.
"Авіаудар по Сєвєродонецьку. Рашисти влучили в цистерну з азотною кислотою на хімзаводі. Жителі області! Не виходьте з укриттів", - зазначив він.
Фото: наслідки авіаудару по Сєвєродонецьку (t.me/luhanskaVTSA)
Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні і при попаданні на шкіру і слизові оболонки.
Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів.
Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами. Необхідно підготувати захисні маски для обличчя, просочені содовим розчином.
При впливі на очі азотна кислота викликає важке ураження з великим некрозом рогової оболонки і кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.
При попаданні азотної кислоти в очі потрібно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин.
При попаданні на шкіру - уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило.
При проковтуванні азотної кислоти необхідно промивання шлунка великою кількістю води.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська просунулися в Сєвєродонецьку і контролюють частину міста.
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