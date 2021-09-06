Росія натякає, що збільшити поставки в ЄС можна тільки по "Північному потоку-2", - Макогон

За його словами, "Газпром" на вересень не забронював додаткові транзитні потужності 15 млн кубометрів на добу, що призведе до зниження транзиту зі 124 млн до 109 млн кубометрів на добу.

"Оператор ГТС України постійно пропонує додаткові потужності в обсязі 63,7 млн кубометрів на добу, але жодного разу "Газпром" не виявив зацікавленість у збільшенні постачання в ЄС", - підкреслив Макагон.

Він зазначив, що сьогодні "Газпром" оголосив про закінчення трубоукладальних робіт по "Північному потоку-2" і про готовність почати постачання по ньому вже у 2021 році.

"Фактично" Газпром "грубо натякає, що збільшення постачання в ЄС можливе тільки по "Північному потоку-2", - резюмує глава ГТС України, додавши, що наступні місяці стануть великим випробуванням для Європи в готовності протистояти тиску Росії.