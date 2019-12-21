Росія сподівається відновити продаж газу Україні

Російська сторона сподівається відновити прямі поставки газу в Україну після чотирьох років перерви. Про це заявив журналістам віце-прем'єр РФ Дмитро Козак, передають російські ЗМІ.

Як зазначив чиновник, переговори про прямі постачання можуть початися на початку наступного року.

За його словами, угода між Росією і Україною про продовження транзиту газу відкрила можливості для досягнення домовленостей і з інших питань.

"Ми вчора, коли закінчили переговори, підписали, я сказав, що ми відкрили кватирку можливостей, і переконалися в тому, що незважаючи на всі складнощі наших відносин у цілому, ми можемо досягати угоди з різних питань. Давайте зробимо все можливе, щоб ця кватирка стала дверима - такими широкими, щоб ми могли, у нас є багато питань, якщо діяти прагматично і конструктивно", - сказав він.

Козак заявив, що досягнення домовленостей стало можливим завдяки конструктивній ролі помічника помічник президента України Андрія Єрмака. "Цю роль з української сторони взяв на себе Єрмак. У нас з ним давній досвід взаємодії", - сказав він.

Нагадаємо, Україна припинила купувати газ у "Газпрому" чотири роки тому - в кінці листопада 2015 року.

Як повідомляло РБК-Україна, за підсумками газових переговорів у Берліні і Мінську 19-20 грудня Україна і Росія підписали протокол. Серед підписантів - віце-прем'єр РФ Дмитро Козак і помічник президента України Андрій Єрмак.

У документі передбачається можливість купівлі Україною російського газу "з урахуванням принципу формування ціни на базі ціни європейського хабу (NGG) за винятком обґрунтованої знижки з урахуванням обсягу таких постачань".

У той же час міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що протокол між Україною і Росією не передбачає прямих поставок російського газу в Україну. За його словами, пункт про прямі поставки російського газу в Україну був виключений з протоколу. Як заявив Оржель, для України дуже важливо, що в протоколі "немає політичної ціни газу".