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Росія почне видачу паспортів в окупованій частині Харківської області

Фото: російські паспорти хочуть роздавати окупанти в Харківській області (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Російська Федерація найближчим часом почне видавати паспорти жителям окупованих територій Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Повідомляється, що на окупованій частині Харківської області почали приймати документи на оформлення російських паспортів.

"Видачу планується здійснювати на території Харківської області, тобто виїжджати за межі людям не доведеться. На даний момент ми тільки почали формувати базу даних населення для отримання російського громадянства", - заявив окупаційний "глава" Віталій Ганчев.

Зазначимо, російські паспорти видають вже на окупованій частині Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни в окупованому Херсоні змушують бізнес платити "податки" і отримувати паспорти РФ.

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