Росія з початку війни заробила на експорті енергоносіїв 93 млрд євро

За перші 100 днів повномасштабної війни проти України Росія заробила 93 мільярди євро на експорті викопного палива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Центру досліджень енергетики і чистого повітря (CREA) Фінляндії.
Згідно з дослідженням, Європейський союз залишається найбільшим російським покупцем природного газу і нафти, на частку якого припадає 61% російського експорту викопного палива (57 млрд євро) в період з 24 лютого по 3 червня.
У розбивці по країнах основними імпортерами були Китай (12,6 млрд євро), Німеччина (12,1 млрд євро) та Італія (7,8 млрд євро).
Доходи Росії від експорту викопного палива були отримані в основному від поставок сирої нафти (46 млрд євро), майже вдвічі менше - від поставок трубопровідного газу (24 млрд євро), а решта - від поставок нафтопродуктів (13 млрд євро), зрідженого природного газу (5,1 млрд євро) і, нарешті, вугілля (4,8 млрд євро).
Аналітик CREA Лаурі Муллівірта зазначив, що деякі країни (такі, як Польща, Фінляндія і країни Балтії) скоротили цей імпорт з початку війни в Україні, але інші - Китай, Індія і Франція - збільшили його.
"Поки ЄС розглядав можливість посилення санкцій проти Росії, Франція, член Блоку, збільшила свій імпорт і стала найбільшим у світі покупцем російського СПГ. Дії Парижа повинні відповідати його заявам", - заявив фінський експерт.
Нагадаємо, Україна вже направила свої пропозиції по сьомому пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.
Крім того, раніше стало відомо, що РФ заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до початку повномасштабної війни проти України.
Додамо, що експерти прогнозують, що 15-річне економічне зростання Росії буде втрачено до кінця 2023 року.