Росія з початку війни заробила на експорті енергоносіїв 93 млрд євро

Згідно з дослідженням, Європейський союз залишається найбільшим російським покупцем природного газу і нафти, на частку якого припадає 61% російського експорту викопного палива (57 млрд євро) в період з 24 лютого по 3 червня.

У розбивці по країнах основними імпортерами були Китай (12,6 млрд євро), Німеччина (12,1 млрд євро) та Італія (7,8 млрд євро).

Доходи Росії від експорту викопного палива були отримані в основному від поставок сирої нафти (46 млрд євро), майже вдвічі менше - від поставок трубопровідного газу (24 млрд євро), а решта - від поставок нафтопродуктів (13 млрд євро), зрідженого природного газу (5,1 млрд євро) і, нарешті, вугілля (4,8 млрд євро).

Аналітик CREA Лаурі Муллівірта зазначив, що деякі країни (такі, як Польща, Фінляндія і країни Балтії) скоротили цей імпорт з початку війни в Україні, але інші - Китай, Індія і Франція - збільшили його.

"Поки ЄС розглядав можливість посилення санкцій проти Росії, Франція, член Блоку, збільшила свій імпорт і стала найбільшим у світі покупцем російського СПГ. Дії Парижа повинні відповідати його заявам", - заявив фінський експерт.