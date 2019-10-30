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Росія почала масштабні військові навчання з атомними підводними човнами

Новини » Надзвичайні події    30.10.2019 - 10:11
Росія почала масштабні військові навчання з атомними підводними човнами
Ілюстративне фото (nrk no)

Розвідка Норвегії уставила, що в операції беруть участь 10 російських підводних човнів, 8 з них - атомні

Росія почала найбільші з часів "холодної війни" військові навчання з атомними підводними човнами в Північній Атлантиці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на норвезьке видання NRK.

Розвідка Норвегії уставила, що в цій операції беруть участь 10 російських підводних човнів, 8 з них - атомні

"Це найбільша російська операція з підводними човнами з початку 1990-х років і часів "холодної війни". Це операція, щоб показати свою військову силу", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що човни постараються максимально далеко запливти в західну частину Атлантичного океану так, щоб їх не виявили. Операція триватиме два місяці.

"Служба розвідки повідомляє, що метою Росії є показати, що вона здатна загрожувати східному узбережжю США, потрапляючи глибше в Атлантику", - пише видання.

Нагадаємо, міністр оборони Норвегії, Франк Бакке-Йенсен заявив, що агресивна поведінка Росії ставить під загрозу міжнародну безпеку і стабільність, що робить можливим виникнення нової війни в Європі.

Раніше підрозділ зовнішньої розвідки Норвегії заявив, що сигнали глобальної навігаційної системи GPS знову піддавалися глушінню з російської сторони. Норвезька розвідка повідомила, що сигнали GPS піддавалися придушення на прикордонних з Росією норвезьких областях.

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