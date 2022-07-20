Росія почала COVID-вакцинацію в Маріуполі: кого змушують щепитися "Супутником"
Окупанти почали вакцинацію проти COVID в Маріуполі. Жителям пропонують щепитися російською вакциною "Супутник V", яку ВООЗ так і не схвалила.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Окупанти почали вакцинацію проти COVID-19 своїм "Супутником". Поки без загального примусу, однак для робітників, які пішли на роботу в окупаційну адміністрацію, вакцинація обов'язкова", - розповів він.
Варто відзначити, що "керівництво" окупаційної влади і коло перших колаборантів під час вакцинальної кампанії в Україні були лідерами руху антивакцинації.
Раніше ми писали, що російські окупанти з 19 липня 2022 року "позбавили" громадян України права власності на нерухомість у Маріуполі.
Як відомо, жителі Маріуполя продовжують самостійно виїжджати з міста, щодня його залишають до 100 осіб.
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