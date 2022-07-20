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Росія почала COVID-вакцинацію в Маріуполі: кого змушують щепитися "Супутником"

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Донецьк, Середа 20 липня 2022 09:26
Росія почала COVID-вакцинацію в Маріуполі: кого змушують щепитися "Супутником" Фото: Росія почала COVID-вакцинацію в Маріуполі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупанти почали вакцинацію проти COVID в Маріуполі. Жителям пропонують щепитися російською вакциною "Супутник V", яку ВООЗ так і не схвалила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Окупанти почали вакцинацію проти COVID-19 своїм "Супутником". Поки без загального примусу, однак для робітників, які пішли на роботу в окупаційну адміністрацію, вакцинація обов'язкова", - розповів він.

Варто відзначити, що "керівництво" окупаційної влади і коло перших колаборантів під час вакцинальної кампанії в Україні були лідерами руху антивакцинації.

Раніше ми писали, що російські окупанти з 19 липня 2022 року "позбавили" громадян України права власності на нерухомість у Маріуполі.

Як відомо, жителі Маріуполя продовжують самостійно виїжджати з міста, щодня його залишають до 100 осіб.

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Маріуполь вакцинация от коронавируса Війна в Україні
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