RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія та "ЛДНР" підписали договір про "дружбу": основні пункти

Автор: Дмитро Левицький

Президент Росії Володимир Путін після визнання так званих "ЛНР" та "ДНР" підписав з ватажками цих незаконних формувань "договір про дружбу". Він передбачає низку зобов'язань, а термін його дії становить 10 років.

РБК-Україна розповідає, що містить в собі цей договір.

Основні пункти договорів між Росією та "ЛНР" і "ДНР":

  • спільна оборона;
  • спільна охорона "кордонів" так званих "ДНР" та "ЛНР";
  • право сторін використовувати військову інфраструктуру та військові бази на території одне одного;
  • визнання документів, які видають державні органи всіх сторін;
  • Росія бере на себе підтримання фінансової та банкової систем "ДНР" та "ЛНР".
  • Платіжним засобом на території "ДНР" та "ЛНР" є рубль.

Текст так званого "договору про дружбу":

Нагадаємо, Путін також розпорядився, щоб на територію "ДНР" та "ЛНР" увійшли російські війська.

Як повідомляють очевидці, російські війська вже на території ОРДЛО та прямують до лінії фронту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяУкраїнаДНРЛНР