Росія та "ЛДНР" підписали договір про "дружбу": основні пункти

Президент Росії Володимир Путін після визнання так званих "ЛНР" та "ДНР" підписав з ватажками цих незаконних формувань "договір про дружбу". Він передбачає низку зобов'язань, а термін його дії становить 10 років.
РБК-Україна розповідає, що містить в собі цей договір.
Основні пункти договорів між Росією та "ЛНР" і "ДНР":
Текст так званого "договору про дружбу":
Нагадаємо, Путін також розпорядився, щоб на територію "ДНР" та "ЛНР" увійшли російські війська.
Як повідомляють очевидці, російські війська вже на території ОРДЛО та прямують до лінії фронту.