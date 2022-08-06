Росія не контролює Піски, на лінії фронту постійно обстріли, - глава ОВА

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

За словами Кириленка, з початку повномасштабного вторгнення окупанти регулярно поширюють фейки, які спрямовані на населення тимчасово окупованих територій та Росії.

"Вони вже розповідали, що Слов'янськ під їхнім контролем, і що вони знаходяться на підступах до Краматорська, але я чітко знаю, про що говорю - так, у Пісках дуже важко, але командування вжило додаткових заходів, щоб плани ворога не були реалізовані", - додав Кириленко.

Окупанти, як відзначив Кириленко, планують захопити Піски, аби обійти Авдіївку з півдня й продовжити наступ. ЗСУ знають про плани ворога й роблять усе, аби не допустити цього.