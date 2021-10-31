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Росія і Китай викликали розчарування підсумками саміту щодо клімату, - Байден

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Неділя 31 жовтня 2021 23:28
Росія і Китай викликали розчарування підсумками саміту щодо клімату, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Розчарування за підсумками саміту G20 в Римі в плані кліматичного порядку пов'язано з позиціями Росії і Китаю. З таким твердженням виступив президент США Джо Байден.

Про це пише РБК-Україна посиланням на Bloomberg.

Він зазначив, що Росія і Китай, по суті, не здалися з точки зору будь-яких зобов'язань, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату.

"Є причина, чому люди мають бути розчаровані. Я сам розчарований. Але ми прийняли низку положень тут, щоб припинити субсидування вугілля (мова про фінансування проєктів з виробництва електроенергії коштом вугілля). Я думаю, ви побачите, що ми домоглися значного прогресу і багато що ще належить, але від нас буде потрібно продовжувати концентрувати увагу на тому, чого не робить Китай, чого не робить Росія, чого не робить Саудівська Аравія", - додав Байден.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що зустріч країн "Великої двадцятки" щодо клімату не виправдала його надій.

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