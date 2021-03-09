Росія і Китай підписали меморандум про створення станції на Місяці

Гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін і глава Китайського національного космічного управління (CNSA) Чжан Кэцзянь підписали меморандум про створення Міжнародної наукової місячної станції (МНМС). Церемонія підписання відбулася в режимі відеоконференції.
Про це повідомляє ТАСС.
"Держкорпорація "Роскосмос" і CNSA будуть сприяти співробітництву щодо створення МНМС з відкритим доступом для всіх зацікавлених країн і міжнародних партнерів, маючи на меті зміцнювати науково-дослідну взаємодію і просувати дослідження і використання космічного простору", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що співпраця двох країн у цій сфері передбачає як вивчення місячної поверхні, так і реалізацію спільних проектів на орбіті природного супутника Землі.
Нагадаємо, Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) планує висадити першу жінку на Місяць до кінця поточного десятиліття. Перша жінка ступить на Місяць в рамках космічної програми "Артеміда".
Зазначимо, що американське космічне агентство планував повернути людей на Місяць у 2024 році. Це має стати одним з кроків до майбутньої експедиції на Марс. Більше про програму - в матеріалі "Проект "Артеміда": навіщо американці повертаються на Місяць і при чому тут Україна".