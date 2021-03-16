Росія, Китай та зміна клімату: Столтенберг назвав головні виклики для НАТО

Столтенберг закликав країни та континенти працювати разом для протистояння цим викликам.

"Дестабілізуюча поведінка Росії, тероризм, кібератаки, технології, підйом Китаю та кліматичні зміни - виклики, які залишилися. Жодна країна і жоден континент не впорається самотужки. Тому нам потрібно працювати разом в стратегічній солідарності", - сказав він.

Генсек НАТО додав, що Росія та Китай все тісніше працюють разом, наприклад, проводять спільні військові навчання.

"Все це разом визначає виклики для НАТО в майбутньому. І от чому важливо, що НАТО продовжує адаптуватися під виклики авторитарного Китаю та більш агресивної Росії", - заявив Столтенберг.