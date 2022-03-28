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Росія ізолювала Україну від Міжнародної морської торгівлі, - розвідка Британії

Фото: Росія продовжує блокувати Чорноморське узбережжя України (facebook com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Військова розвідка Британії повідомила, що Росія продовжує блокаду українського чорноморського узбережжя. В результаті Україна відрізана від міжнародної морської торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначили в британській розвідці, російські військові кораблі продовжують віддалено блокувати українське узбережжя в Чорному морі. В результаті Україна виявилася фактично ізольована про міжнародну морську торгівлю.

У спецслужбі додали, що військово-морські сили Росії продовжують наносити ракетні удари по об'єктах на всій території України. Пуски в основному виробляються з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, в результаті морської блокади з боку Росії в чорноморських портах України застрягли іноземні судна. Москва заявила про створення гуманітарного коридору для їх виходу, однак в українських ВМС назвали це черговою маніпуляцією російських окупантів.

Війна Росії проти України триває 33-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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