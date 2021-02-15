Росія з липня робить все, щоб заблокувати переговори з Донбасу, - Резніков

Він зазначив, що мінські угоди не є міжнародним договором і носять лише політико-дипломатичний характер. Однак Україна не планує відмовлятися від цих угод.

"Сьогодні поки що це єдиний варіант. Існують дві платформи. Це нормандський формат, як вищого рівня платформа врегулювання військового збройного міжнародного конфлікту між Україною і Росією на території Донбасу. І як дитя, народжене нормандським форматом - мінські угоди", - заявив Резніков.

Він додав, що Росія вже більш ніж півроку намагається заблокувати переговорний процес.

"На жаль за логікою (мінських угод - ред.) там все складно, але там з політикою все добре. У них є чітка мета і поки з липня минулого року РФ робить все, щоб заблокувати будь-які переговорні процеси, вигадуючи різні причини. У них є своє бачення: вони хочуть блокувати переговори", - додав він.