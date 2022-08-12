Росія використовує ЗАЕС як заручника, а Україну хоче виставити агресором, - Подоляк
Росія використовує Запорізьку АЕС як заручника для закріплення на окупованих територій, проте агресором хоче виставити Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twittеr.
"Важко уявити, щоб член "Аль-Каїди" чи ІДІЛ сидів у ООН та "офіційно" звинувачував у агресії США чи Ізраїль. Росія використовує ЗАЕС як заручника для фіксації окупованих територій, а Україну хоче виставити… агресором. Та дурнів, крім Медведєва, немає", - написав він.
Подоляк підкреслив, що єдиною загрозою для Запорізької АЕС є російські військові.
Нагадаємо, 11 серпня окупанти вчетверте обстріляли територію Запорізької АЕС.
Представник США в ООН заявила, що Росія повинна передати Україні контроль над ЗАЕС і створити демілітаризовану зону навколо станції. РФ несе повну відповідальність за всі можливі ризики ядерної катастрофи.
Проте постійний представник Росії при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію про створення демілітаризованої зони навколо станції.
Окрім цього, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв натякав, що Росія нібито може атакувати європейські АЕС.
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