Росія використовує Україну для випробувальних кібератак

Росія використовує Україну як майданчик для випробувань кібератак, зокрема від російської групи кібернетичної загрози Gameredon. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Повідомляється, що Gameredon атакувала 5 тисяч об'єктів в Україні. Хакери використовують модифіковану шкідливу програму для операційної системи Windows.

"Програма розроблена для збору і заволодіння даними, пошуку інструкції для сервера дистанційного управління та контролю", - йдеться у повідомленні.

Глава компанії SentinelLabs Віталій Кремез заявив, що російські пристрілки і підхід в Україні - це підготовка, яку застосують до інших цілей, пов'язаних з урядом Росії.

Зазначимо, що російська група Gameredon почала проводити кібератаки з 2013 року.

Нагадаємо, раніше СБУ знешкодила більше 480 кібератак на державні органи та інфраструктуру. Також СБУ за рік припинила більше тисячі веб-ресурсів, які використовували в злочинних цілях.

Як повідомляло РБК-Україна, що співробітники кіберполіції викрили 35-річного харківського підприємця, який продавав бази даних митниці на тематичних хакерських форумах.