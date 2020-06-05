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Росія використовує українську територію як колонізатор, - Резніков

Новини » Політика     05.06.2020 - 22:13
Росія використовує українську територію як колонізатор, - Резніков
Фото: Олексій Резніков (facebook.com/alex reznikoff)

Росія своїми діями виснажує жителів окупованих територій

В Мінреінтеграції вважають, що найкращий спосіб повернути окуповані території - це підвищити рівень життя людей, які проживають в Луганській, Донецькій і Херсонській областях. Адже це стане демонстрацією того, що Україна на відміну від окупантів піклується про своїх громадян.

Про це розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

Резніков наголосив, що Росія використовує українську територію як колонізатор, виснажуючи жителів окупованих районів Донбасу.

"Тобто вони виснажують, забираючи те, що їм потрібно, не думаючи про майбутнє людей. Як би це не звучало дивно. Це хороша запорука, тому що вони свою шкідливу спробу завершать, ми все одно заберемо і людей, і території, і відновимо свій суверенітет. Один з найкращих варіантів - підвищення рівня життя людей, які проживають на непідконтрольних територіях", - пояснив він.

За його словами, Мінреінтеграції отримало інформацію про поганий стан з заробітною платою на окупованих територіях.

"На сьогодні ми володіємо інформацією профспілок, що є поганий стан з заробітною платою працівників залізниці на окупованих територіях. Вони недоотримують зарплату, отримують зарплату найнижчого працівника", - розповів міністр.

Крім того, Резніков вважає, що необхідно продовжувати переговори на політико-дипломатичному рівні та відновити національний інклюзивний діалог.

"А окрім того, зрозуміло, що тільки живі люди, однокласники, лікарі, друзі, так само в змозі відновити національний інклюзивний діалог. Чітко продемонструвати, що щасливий Крим та щасливий Донбас можливі тільки в єдиній Україні. Це очевидно", - додав він.

Раніше Резніков заявляв, що без відновлення національного інклюзивного діалогу реінтеграція окупованого Донбасу є неможливою.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Російська ФедераціяДонбасКримАлексей Резников
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