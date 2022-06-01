ru ua
Ср, 01 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія використовує українські підприємства для ремонту військової техніки, - Генштаб

Новость на русском →
Середа 01 червня 2022 19:01
Росія використовує українські підприємства для ремонту військової техніки, - Генштаб Фото: Росія використовує українські підприємства для ремонту військової техніки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти почали ремонтувати пошкоджену військову техніку на українських підприємствах. Відомо про випадок ремонту в цехах Бериславського машинобудівного заводу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"В окремих населених пунктах ворог організовує відновлення пошкодженої військової техніки на потужностях місцевих підприємств. Так, ремонт військової техніки виявлено в місті Берислав в цехах Бериславського машинобудівного заводу", - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ завадила Росії обійти міжнародні санкції щодо ремонту літаків типу "Ан". Для цього було заблоковану діяльність однієї з компаній із країн Близького сходу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна
NEWS
У Міноборони пояснили, чому не повідомляють про успіхи контрнаступу ЗСУ
У Міноборони пояснили, чому не повідомляють про успіхи контрнаступу ЗСУ
DAILY
"Це ми мали б воювати з ворогом, а не наші діти". Репортаж з прифронтового Донбасу
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Це ми мали б воювати з ворогом, а не наші діти". Репортаж з прифронтового Донбасу