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Росія використовує "Північний потік-2" як політичну зброю

НовиниНадзвичайні події    21.03.2018 - 04:37
Фото: газопровід "Північний потік" (gazprom.ru)
Фото: газопровід "Північний потік" (gazprom.ru)

"Північний потік-2" це не лише комерційна угода

"Північний потік-2" є прикладом використання Росією своїх енергетичних ресурсів як політичної зброї. Про це інформує Бюро енергетичних ресурсів США, передає Місія США в Європі Twitter.

"Північний потік-2" - це не просто комерційна угода, це ще один приклад використання Росією своїх енергетичних ресурсів в якості політичної зброї. Ми згодні з багатьма нашими європейськими партнерами в тому, що "Північний потік-2" зменшить можливості диверсифікації джерел енергії і Росія просунеться у меті підірвати роль України, як транзитної країни для експорту російського газу в Європу", - зазначається в заяві.

Зазначимо, як повідомлялося раніше, американські сенатори звернули увагу на посилення небезпеки російського монополізму на енергетичному ринку Європейського союзу.

Висловлюючи занепокоєння через зростання загрози для енергетичної безпеки союзників США в Європі, сенатори закликали американський уряд ширше використовувати для протидії "Північному потоку-2" передбачені законодавством санкційні можливості.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" заявили, що зроблять все, щоб перешкодити російському "Газпрому" чинити тиск на країни Європейського союзу.

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Теги: Сполучені Штати Америки, Северный поток-2
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