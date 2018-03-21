Россия использует "Северный поток-2" как политическое  оружие

"Северный поток-2" является примером использования Россией своих энергетических ресурсов как политического оружия. Об этом информирует Бюро энергетических ресурсов США, передает Миссия США в Европе в Twitter.

"Северный поток-2" - это не просто коммерческая сделка, это еще один пример использования Россией своих энергетических ресурсов в качестве политического оружия. Мы согласны со многими нашими европейскими партнерами в том, что "Северный поток-2" уменьшит возможности диверсификации источников энергии и продвинет перед Россией цель подорвать значимость Украины, как транзитной страны для экспорта российского газа в Европу", - сообщается в заявлении.

Отметим, как сообщалось ранее, американские сенаторы обратили внимание на усиление опасности российского монополизма на энергетическом рынке Европейского союза.

Выражая обеспокоенность из-за растущих угрозы для энергетической безопасности союзников США в Европе, сенаторы призвали американское правительство шире использовать для противодействия "Северному потоку-2" предусмотренные законодательством санкционные возможности.

Nord Stream 2 is an example of #Russia’s use of its energy resources as a political weapon - @EnergyAtState DAS Oudkirk pic.twitter.com/0QnQywktTE — US Mission to the EU (@US2EU) March 20, 2018

Напомним, В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что сделают все, чтобы помешать российскому "Газпрому" оказывать давление на страны Европейского союза.

