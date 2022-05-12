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Росія використовує енергоносії в якості "зброї", - віцеканцлер Німеччини

Фото: віцеканцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек (gettyimages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія використовує енергоносії в якості "зброї" проти Європи. На цьому тлі Німеччина прагне уникнути шантажу і наповнити газові сховища до настання холодів.

Про це заявив віцеканцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ситуація наближається до апогею, так що використання (Росією - ред.) енергоносіїв в якості зброї в даний час реалізується в декількох сферах", - цитує видання заяву Хабека на пресконференції в Берліні.

Віцеканцлер додав, що у сформованих умовах Німеччина прагне наростити запаси газу для підготовки до опалювального сезону.

"Газові сховища повинні бути заповнені до зими, інакше ми опинимося в ситуації, коли нас легко можна буде шантажувати", - підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні "Газпром" відмовився від прокачування газу через Польщу по трубопроводу "Ямал-Європа". У компанії заявили, що це пов'язано з відповідними російськими санкціями.

Зазначимо, раніше Москва відмовилася перенести точку транзиту газу до Європи через Україну. В результаті прокачування знизилася на чверть.

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