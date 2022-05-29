Росія може використати голод у Сирії для шантажу союзників України, - NYT

Влада Росії може посилити міграційну кризу в Європі та на Близькому Сході за допомогою голоду в Сирії. Цей факт найімовірніше стане черговим шантажем союзників України з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Зазначається, що Росія може заблокувати останній маршрут, відкритий для гуманітарних конвоїв, які доставляють продовольство до Сирії. Питання закриття гуманітарного маршруту обговорюватиметься у форматі Радбезу ООН, де росіяни мають право вето.

Якщо ця дорога буде заблокована, місцеве населення Сирії почне масово виїжджати з країни до Європи та держав Близького Сходу. При цьому міграційна криза, яка спричинена громадянською війною в Сирії, вже вважається найбільш масштабною з часів Другої світової війни.

Голосування за збереження роботи коридору в Раді безпеки ООН відбудеться у липні. Російські дипломати заявляють, що Москва "ще не визначилася, яке рішення ухвалить".

"Я не заперечую, що допомога йде і біженцям, але терористичні угруповання - їм це вигідно", - аргументує позицію заступник постпреду Росії в ООН Дмитро Полянський.

При цьому, за інформацією NYT, кілька російських дипломатів розповіли, що Кремль може спробувати використати голосування, щоб досягти поступок у питанні санкцій, спричинених вторгненням в Україну.

"Москва домовлятиметься з країнами, які можуть постраждати від нової хвилі біженців, про допомогу в обході санкцій", - заявляють неназвані представники РФ.