Росія імітує підтримку Китаю: що поширює ворожа пропаганда

Росія використовує статтю китайського політолога Міньсінь Пейя для Bloomberg. РФ заявляє про неспроможність Заходу протистояти "союзу Росії та Китаю". Насправді ж у матеріалі йдеться про "стратегічну єдність" двох країн, яка є геополітичним викликом.

Також політолог зазнає, що РФ та Китай об'єднують націоналістичні цінності та "глибока антипатія Заходу".

У своїх інших стаття Пей стверджує, що Путін хоче втягнути Китай у військовий конфлікт, проте Пекін лише надає підтримку Росії, не перетинаючи "червоні лінії" США.

За думкою політолога, Китай опинився у складній ситуації через договір про стратегічне партнерство з РФ, який підписали напередодні вторгнення Росії - 4 лютого.