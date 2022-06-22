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Росія імітує підтримку Китаю: що поширює ворожа пропаганда

Фото: Володимир Путін і Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія поширює черговий фейк про міжнародну підтримку, зокрема співпрацю з Китаєм. Російська пропаганда стверджує, що Захід "безсилий" перед цим союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Росія використовує статтю китайського політолога Міньсінь Пейя для Bloomberg. РФ заявляє про неспроможність Заходу протистояти "союзу Росії та Китаю". Насправді ж у матеріалі йдеться про "стратегічну єдність" двох країн, яка є геополітичним викликом.

Також політолог зазнає, що РФ та Китай об'єднують націоналістичні цінності та "глибока антипатія Заходу".

У своїх інших стаття Пей стверджує, що Путін хоче втягнути Китай у військовий конфлікт, проте Пекін лише надає підтримку Росії, не перетинаючи "червоні лінії" США.

За думкою політолога, Китай опинився у складній ситуації через договір про стратегічне партнерство з РФ, який підписали напередодні вторгнення Росії - 4 лютого.

Нагадаємо, що США розкритикували Китай через позицію щодо України. Своєю чергою Пекін просить не підливати "масло у вогонь".

Крім того, у Китаї заявили, що не допомагали Росії зброєю у війні проти України. А відносини з РФ є "партнерством, а не союзом".

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