Росія хоче заморозити війну на півроку. Подоляк пояснив наміри Кремля

"Якщо Захід втомиться від війни, тоді Росія знову вдарить з усією силою", - пояснив він.

Подоляк наголосив, що Україна повинна переходити до контрнаступу, щоб звільнити більше територій, особливо на півдні. Для цього необхідно більше озброєння від партнерів.

"Що більше й швидше ми отримаємо важке озброєння, то швидше зможемо зупинити цю війну", - додав Подоляк.

Радник голови ОПУ зазначив, що для України буде перемогою повернення всіх міжнародно визнаних територій.