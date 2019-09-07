Росія готується повернути Україні захоплені кораблі, - адвокат

В даний час тривають процедури щодо повернення Україні захоплених РФ в листопаді 2018 року в Керченській протоці кораблів. Про це в коментарі РБК-Україна розповів адвокат українських моряків Микола Полозов.

"Для Росії було вкрай важливо продемонструвати збереження обличчя і свою тезу про те, що юрисдикція трибуналу на них не поширюється. Якщо б звільнили тільки моряків, це виглядало б, - ред.) як - ну все - виконали рішення трибуналу, а тут ніби як великий обмін. Вони цим прикриваються",- пояснив Полозов.

За його словами, для Росії важливо виконати рішення міжнародного трибуналу, тому кораблі повернуть Україні.

"За фактом, якщо вони повернули моряків і повернули кораблі, то рішення трибуналу ООН буде виконано в цій частині. Зараз, я думаю, що якраз йдуть процедури. Так, я сподіваюся на це, тому що російській владі, щоб вони не заявляли, що рішення трибуналу важливо виконати", - розповів Полозов.

Нагадаємо, РБК-Україна раніше опублікувало список українців, які повернулися в Україну. Так, з російського полону були звільнені 24 українських моряка і 11 політв'язнів. Зокрема, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Едем Бекіров, Володимир Балух та інші.