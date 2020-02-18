Росія готується до чергового етапу агресії проти України, - експерт

Ініціювання внесення змін до Конституції Російської Федерації можуть свідчити про підготовку до чергового етапу агресії проти України. Про це заявив експерт-міжнародник Антон Кучукхідзе, передає РБК-Україна з посилання на сторінку експерта в Facebook.

"Поки в Україні полум'яно обговорюють Мюнхенську конференцію 2020 року, Росія готується до чергового етапу агресії проти України: Путін дав доручення юристам опрацювати внесення в Конституцію РФ положення про те, що неможливо відчужувати у Росії території". - написав експерт.

На його думку, це підтверджує той факт, що Москва не планує йти шляхом переговорів і прогресу по Криму, також Кремль буде блокувати всі ініціативи Києва в даному контексті.

Антон Кучукхідзе вважає, що внесення змін до Конституції максимально загострить відносини Москви по всьому периметру російського кордону - від Курильських островів до арктичного шельфу, на які також претендують Японія, Данія, Норвегія і США.

"Україні необхідно створити загальну дипломатичну платформу з цими державами для протидії агресивним ініціативам Москви. Громадяни Росії повинні розуміти, що якщо вони підтримають таку ініціативу, то стають співучасниками злочину Москви проти України і нехай не дивуються, що все життя будуть жити під санкціями", - вважає експерт-міжнародник.

Нагадаємо, зараз в Державній думі Російської Федерації обговорюється питання про зміну Конституції. Одна з пропозицій, про які йде мова стосується того, що територія Російської Федерації не може бути змінена без волевиявлення народу, вираженого шляхом референдуму.

Як писало РБК-Україна, раніше в Кремлі прокоментували ідею закріпити в конституції РФ так зване "право регіонів України та Білорусі" приєднатися до Росії не обговорюється.